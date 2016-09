La Russia è favorevole al prolungamento di 48 ore della tregua in Siria. Nonostante alcune violazioni e gli intoppi e i ritardi nella distribuzione degli aiuti umanitari, continua in Siria la tregua cominciata lunedì 12 settembre. L’Osservatorio siriano per i diritti umani comunica che non sono state registrate vittime durante il cessate il fuoco e lo stato maggiore russo si è detto favorevole al prolungamento di 48 ore della tregua su tutto il territorio siriano.