A Bratislava si riuniscono i leader di 27 paesi europei. I dirigenti dei paesi che ancora fanno parte dell’Unione europea si riuniscono oggi in Slovacchia, senza rappresentanti del Regno Unito. All’ordine del giorno le questioni della sicurezza e della difesa europea. Ma come ha chiarito il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, è anche un’occasione per individuare con “brutale onestà” i problemi dell’Unione.