Asiatica porta a Roma il cinema di mezzo mondo 

Dal 17 settembre al 2 ottobre si svolge a Roma la diciassettesima edizione di Asiatica. Incontri con il cinema asiatico, una rassegna che ogni anno esplora il cinema, e quindi l’attualità, la cultura e i costumi, di una porzione enorme del nostro pianeta. Oltre che geograficamente enorme, l’Asia è un continente pressocché sconfinato dal punto di vista della diversità culturale che lo compone. Basta scorrere i paesi da cui provengono le oltre quaranta opere in programma quest’anno: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Birmania, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, India, Iran, Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, Nepal, Pakistan, Singapore, Siria, Sri Lanka, Taiwan, Turchia e Vietnam.

Il principale merito di Asiatica è proprio di aprire una finestra gigantesca su paesi solitamente poco frequentati dalle grandi distribuzioni cinematografiche. Ma non è l’unico. Perché ci sono cinematografie, come quelle iraniana, sudcoreana e cinese che si pongono all’avanguardia per quanto riguarda varietà di linguaggi e sperimentazioni.

Ci sarà spazio per l’attualità, soprattutto attraverso documentari come La nuova vita, diretto da Veysi Altay, che racconta la resistenza delle donne curde dell’Unità di protezione delle donne contro l’avanzata del gruppo Stato islamico nel nord della Siria. Ma anche per gli sguardi di grandi autori ormai riconosciuti a livello mondiale come Jia Zhangke o l’iraniano Asghar Farhadi.