Leader del gruppo Stato islamico ucciso in un raid areo statunitense in Siria. Un bombardamento della coalizione statunitense vicino ha colpito diversi obiettivi nei pressi di Raqqa. Nel raid è morto Wa’il Adil Hasan Salman al Fayad, conosciuto anche come Dr. Wa’il, ritenuto il “ministro dell’informazione” dell’organizzazione jihadista. La notizia è stata diffusa dal Pentagono.