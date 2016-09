Stati Uniti e Russia si accordano per prolungare la tregua in Siria. Dopo tre giorni interi di tregua i principali artefici del cessate il fuoco, Stati Uniti e Russia, sono d’accordo per estenderlo di 48 ore. Molte città non sono state raggiunte dagli aiuti umanitari, specialmente quelle controllate dai ribelli e assediate dall’esercito siriano regolare. E la tregua può anche essere utile per concertare degli attacchi congiunti di Stati Uniti e Russia contro le forze del gruppo Stato islamico (Is). L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha denunciato la morte di 23 civili durante un bombardamento che ha colpito la località di Al Mayadin, nell’est del paese. Il bombardamento non rompe la tregua che non riguarda territori controllati dall’Is.