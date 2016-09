Manifestazioni contro il Ttip in Germania. Decine di migliaia di persone hanno sfilato in varie città tedesche contro il Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti. L’accordo di libero scambio tra Unione europea e Stati Uniti è in fase di negoziazione dal 2013, ma negli ultimi mesi le trattative sembrano arrivate a un punto morto e diversi leader politici si sono schierati contro di esso.