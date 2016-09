Arrestato il sospetto per le bombe a New York. Ahmad Khan Rahami, 28, afgano naturalizzato statunitense, è stato arrestato dalla polizia a Linden, nel New Jersey, dopo una sparatoria con la polizia. Ahmad Khan Rahami è sospettato di essere responsabile l’esplosione di una bomba il 17 settembre nel quartiere di Chelsea, a Manhattan, che ha ferito 29 persone, e di altri due episodi collegati all’attentato. Il dipartimento di polizia di New York ha indetto una conferenza stampa per le 18.30 (ora italiana). Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha confermato la notizia parlando in diretta tv proprio da New York.