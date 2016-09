Dodici persone indagate per la morte dell’operaio dell’Ilva. Giacomo Campo, 25 anni, è morto la mattina del 17 settembre all’esterno dello stabilimento dell’azienda a Taranto. Tra gli indagati ci sono i rappresentanti dell’Ilva e la ditta dell’appalto per cui lavorava Campo, la Steel service. I sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm hanno indetto un’ora di sciopero nazionale per il 21 settembre per denunciare l’incidente.