Finita la tregua in Siria: Aleppo sotto il fuoco di aerei e artiglieria. Poco prima che scadesse il termine previsto dall’accordo tra Stati Uniti e Russia, l’esercito fedele al regime di Bashar al Assad ha dichiarato conclusa la tregua in vigore in Siria. Secondo i militari siriani, i ribelli non hanno rispettato i termini imposti dall’accordo. Dopo poco sono cominciati i bombardamenti su Aleppo, attraverso raid aerei e colpi di artiglieria.