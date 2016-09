Game of thrones premiato ancora come miglior serie tv drammatica agli Emmy. Aveva già conquistato lo stesso premio nel 2015.Veep ha vinto nella categoria Miglior serie commedia. Rami Malek, protagonista di Mr. Robot, è stato eletto miglior attore protagonista, mentre Tatiana Maslany miglior attrice protagonista per il suo ruolo in Orphan black. Gli Emmy sono i più importanti premi statunitensi dedicati alle serie televisive.