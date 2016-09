Identificato un sospetto per le bombe a New York. Ahmad Khan Rahami, 28, è un afgano naturalizzato statunitense ed è ricercato. Il suo ultimo indirizzo noto si trova a Elizabeth, nel New Jersey. L’Fbi ha diffuso il suo identikit, definendolo “armato e pericoloso”. Le autorità vogliono interrogarlo in relazione alla bomba esplosa il 17 settembre il quartiere Chelsea, a Manhattan, un ordigno rudimentale fatto con una pentola a pressione riempita di schegge. Nell’esplosione a Chelsea sono rimaste ferite 29 persone. Un altro ordigno inesploso è stato trovato a poca distanza. Stamattina altri cinque esplosivi sono stati trovati in una stazione ferroviaria del New Jersey, ma non è chiaro se ci sia un legame con i fatti di Chelsea.