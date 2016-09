Il partito di Vladimir Putin ha vinto le legislative in Russia. Russia unita, il partito del presidente, ha ottenuto la maggioranza assoluta alle consultazioni per il rinnovo della duma, la camera bassa del parlamento russo. Con oltre il 90 per cento delle schede scrutinate, Russia unita ha conquistato il 54,2 per cento dei voti e otterrebbe quindi 338 seggi su 450. Dietro c’è un testa a testa tra i comunisti e i liberali di Vladimir Žirinovskij.