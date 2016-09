Oggi scade l’accordo per il cessate il fuoco in Siria. La tregua dovrebbe terminare alle 19 (le 18 in Italia), secondo una fonte militare citata dall’agenzia Afp. È molto improbabile che sia prolungata, a causa delle tensioni tra Russia e Stati Uniti, in particolare dopo che il 18 settembre un bombardamento statunitense ha colpito l’esercito siriano, causando la morte di almeno sessanta soldati. Il 19 settembre anche le zone occupate dai ribelli ad Aleppo sono state colpite da quattro raid aerei. Dopo questo episodio le violazioni da parte dell’esercito siriano e da parte dei ribelli sono sempre più frequenti.