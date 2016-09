Risultato negativo per il partito di Angela Merkel alle amministrative in Germania. Alle consultazioni per il rinnovo del parlamento del land di Berlino la Cdu ha raccolto il 17,6 per cento dei voti, il suo peggior risultato di sempre nella capitale. I socialdemocratici dell’Spd hanno perso sette punti, ma restano comunque il primo partito con il 22 per cento e il loro candidato Michael Mueller dovrebbe restare sindaco. Tuttavia la grande coalizione Cdu-Spd è messa in crisi dal risultato. In crescita il partito xenofobo Alternativ für Deutschland, che entrerà per la prima volta nel parlamento del land.