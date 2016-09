Trovate altre cinque bombe in una stazione ferroviaria del New Jersey. Uno degli ordigni, che si trovavano dentro uno zaino, è esploso senza causare feriti mentre il robot degli artificieri cercava di disinnescarlo. Nel frattempo la polizia ha fatto sapere che le bombe di New York, una esplosa il 17 settembre nel quartiere Chelsea, a Manhattan, erano ordigni rudimentali. Erano pentole a pressione riempite di proiettili, simili a quelle usate per l’attentato alla maratona di Boston nel 2013. I detonatori erano fatti con un cellulare e delle luci di Natale. Nell’esplosione della bomba a Chelsea sono rimaste ferite 29 persone, una in modo grave.