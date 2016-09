Un incidente navale in Thailandia ha ucciso 18 persone. Una nave passeggeri si è rovesciata il 18 settembre dopo aver colpito un pilastro di cemento nei pressi di un tempio sul fiume Chao Praya, nella parte centrale del paese. C’erano più di cento passeggeri a bordo, molti dei quali pellegrini musulmani diretti da Ayutthaya a Nonthaburi, alla periferia di Bankgok. Tra i dodici passeggeri ancora dispersi anche sei bambini. Il capitano della nave sarà processato per mancato rispetto delle regole di navigazione perché l’imbarcazione era progettata per trasportare solo 50 persone.