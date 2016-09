Angelina Jolie e Brad Pitt divorzieranno. L’ha confermato l’avvocato dell’attrice e regista statunitense che ha anche aggiunto che per il momento Jolie non rilascerà ulteriori commenti. Brad Pitt ha rilasciato una dichiarazione al magazine People in cui si dice rattristato. Quella di Jolie e Pitt era considerata una delle coppie più potenti di Hollywood.