Bombardato un camion che trasportava aiuti umanitari in Siria. È successo nella città di Urm al Kubra, vicino ad Aleppo. Il governo statunitense ha espresso “indignazione” per l’accaduto, avvenuto il pomeriggio del 19 settembre, poco dopo la fine della tregua nel paese. Prima che scadesse il termine previsto dall’accordo tra Stati Uniti e Russia, l’esercito fedele al regime di Bashar al Assad ha dichiarato concluso il cessate il fuoco. Secondo i militari siriani, i ribelli non hanno rispettato i termini imposti dall’accordo e secondo la Russia gli Stati Uniti hanno bombardato l’esercito siriano.