Domani le Nazioni Unite discuteranno per la prima volta della resistenza agli antibiotici. Negli ultimi anni i microrganismi sono diventati sempre più resistenti agli antibiotici, rendendo difficile la lotta alle infezioni. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, nel mondo muoiono 700mila persone l’anno a causa delle infezioni non trattabili. Al summit dell’Onu, i leader mondiali dovrebbero discutere di un migliore uso degli antibiotici in medicina, limiti all’uso in agricoltura, maggiore diffusione degli strumenti diagnostici e più ricerca su nuovi antibiotici.