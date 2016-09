La Corea del Nord testa un nuovo razzo per mettere in orbita dei satelliti. L’agenzia ufficiale nordcoreana Kcna comunica che Pyongyang ha concluso “con successo” il test di un nuovo razzo nella base di lancio di Sohae, nella parte occidentale del paese. Nel frattempo, Cina e Stati Uniti potrebbero discutere di nuove sanzioni Onu in reazione al quinto test nucleare di Pyongyang di dieci giorni fa. La Cina è il principale alleato e partner commerciale della Corea del Nord, ma è diventata intollerante verso le azioni militari del leader Kim Jong-un.