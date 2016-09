Quattromila migranti abbandonano un campo profughi a Lesbo dopo un incendio. Le fiamme hanno distrutto diverse abitazioni e tende nel campo di Moria, sull’isola greca di Lesbo. Non si segnalano feriti e alcuni di loro sono riusciti a rientrare nella struttura. Non si sa ancora perché sia scoppiato l’incendio. È stato danneggiato il 30 per cento del campo.