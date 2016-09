Rapiti due italiani e un canadese in Libia. Sono stati sequestrati a Ghat, una cittadina nel sudovest del paese. Secondo i mezzi d’informazione locali, sarebbero stati rapiti da criminali locali e non da gruppi jihadisti. I sequestratori erano a bordo di due auto e hanno immobilizzato l’autista che li trasportava. I due italiani, Bruno Cacace e Danilo Calonego, lavorano per l’azienda piemontese Con.I.Cos, che si occupa di manutenzione all’aeroporto di Ghat.