Scontri tra polizia e studenti alla Witwatersrand university di Johannesburg. Gli agenti hanno arrestato 31 studenti all’inizio della terza settimana di proteste contro i costi dell’istruzione universitaria in Sudafrica. Gli studenti sono stati fermati per aver bloccato l’ingresso del campus di Braamfontein, ha dichiarato un portavoce della polizia. Le proteste sono scoppiate dopo che il governo ha annunciato un provvedimento governativo che potrebbe portare a un ulteriore incremento delle rette per il 2017.