Secondo giorno di violenze in Repubblica Democratica del Congo. Gli scontri tra gli oppositori del presidente Joseph Kabila e le forze dell’ordine sono cominciati lunedì 19 settembre, poco prima che nella capitale Kinsasha si svolgesse una grande manifestazione per chiedere le dimissioni di Kabila. Tra lunedì 19 e martedì 20 settembre sono state incendiate le sedi dei tre principali partiti di opposizione, Movimento progressista lumumbista (Mlp), Unione per la democrazia e il progresso sociale (Udps) e Forze innovative per l’unione e la solidarietà (Fonus). Secondo Human rights watch negli scontri tra polizia e militanti delle opposizioni sono morte almeno 37 persone.