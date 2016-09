Violente proteste a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, 17 morti. Gli scontri dei manifestanti con la polizia sono esplosi prima ancora che cominciasse una manifestazione indetta dall’opposizione per chiedere le dimissioni del presidente Joseph Kabila che, secondo i suoi avversari, continua a rimandare le elezioni (al momento previste per novembre) per mantenere il potere. I dimostranti hanno eretto delle barricate e dato fuoco ad alcune automobili. Decine gli arresti. Secondo il ministero degli interni congolese i morti sono almeno 17 tra civili e agenti di polizia.