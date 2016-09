Barack Obama annuncia un accordo per accogliere 360mila rifugiati in 50 paesi. Il presidente ha tenuto il suo ultimo discorso all’assemblea delle Nazioni Unite, annunciando che i 50 paesi che hanno partecipato al vertice di New York accoglieranno 360mila persone in fuga da paesi colpiti dalla guerra nel corso dell’anno fiscale 2017, che comincia il 1 ottobre. Gli Stati Uniti accoglieranno 110mila nuovi rifugiati rispetto agli 85mila previsti.