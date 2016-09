Evacuate più di settanta scuole e strutture universitarie in Canada per una minaccia di attentato. Tutte le scuole, più di cinquanta, dell’Île du Prince-Édouard, che si trova nel golfo di San Lorenzo, nel Canada orientale, e i campus universitari della Nuova Scozia sono stati evacuati mercoledì 21 settembre in seguito a una minaccia di attentato. La minaccia è arrivata via fax alla polizia nella giornata di martedì 20. Dopo minuziose perquisizioni non è stato trovato alcun ordigno.