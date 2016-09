Gli Stati Uniti accusano la Russia per il bombardamento sui convogli umanitari in Siria. La Casa Bianca è convinta che il raid del 19 settembre nel quale sono stati colpiti, probabilmente per un errore, 31 convogli che trasportavano aiuti umanitari sia stato fatto da due aerei russi. Mosca smentisce il suo coinvolgimento e quello degli aerei siriani e dice che l’incidente è stato causato da fuoco proveniente dalle truppe di terra. Nel bombardamento del 19 settembre sono morti circa venti civili. In seguito al raid, l’Onu ha sospeso l’invio di convogli umanitari in tutta la Siria.