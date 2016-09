Inondazioni e frane causano 20 morti in Indonesia. Piogge torrenziali hanno colpito l’isola di Giava, uccidendo 20 persone e ferendone più di trenta nel distretto di Garut. Oltre mille persone sono state costrette ad abbandonare la loro casa e si trovano adesso in caserme militari e altri rifugi temporanei. Il maltempo ha causato frane e allagamenti in tutto l’arcipelago indonesiano, dove milioni di persone vivono in zone di montagna o in pianure alluvionali vicino ai fiumi.