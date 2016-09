L’ex presidente brasiliano Lula rinviato a giudizio per corruzione. Luiz Inacio Lula da Silva dovrà essere processato per corruzione e riciclaggio in merito allo scandalo di corruzione Petrobras, l’azienda petrolifera statale. Lula, secondo l’accusa, avrebbe organizzato un sistema per sottrarre denaro alla compagnia petrolifera pubblica.