È morto Gian Luigi Rondi. Dopo una lunga carriera come critico cinematografico per stampa e tv, Gianluigi Rondi è stato presidente della Biennale di Venezia (dal 1993 al 1997), presidente della Fondazione cinema per Roma (dal 2008 al 2012) ed era presidente a vita dell’Accademia del cinema italiano Premi David di Donatello. Rondi è morto a Roma. Aveva 94 anni.