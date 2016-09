Gli svizzeri approvano la nuova legge sulla sorveglianza. Il 62 per cento dei partecipanti al referendum ha votato a favore delle nuove misure, che permetteranno alle autorità di intercettare telefonate, conversazioni ed email. Gli elettori del canton Ticino hanno votato a favore di una proposta del Partito popolare svizzero in base alla quale i lavoratori frontalieri potranno candidarsi a un posto di lavoro solo se non ci sono residenti altrettanto qualificati. La proposta dovrà essere approvata dal governo e dal parlamento.