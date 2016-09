Invito al turismo responsabile

Finisce l’estate, ma non in paesi come Thailandia, Zanzibar e Repubblica Dominicana, paradisi tropicali con spiagge che accolgono i turisti tutto l’anno. Ma cosa succede quando milioni di occidentali invadono paesi in cui gran parte della popolazione vive in povertà?

Questo newsgame del settimanale spagnolo El Diario propone tre viaggi virtuali, dall’arrivo in aeroporto al ritorno a casa, durante i quali, attraverso immagini, interviste e test, l’utente è invitato a capire l’impatto del turismo sui paesi in via di sviluppo. Si parla anche di turismo sessuale, di danni ambientali causati dai resort di lusso e di neocolonialismo delle multinazionali del turismo.