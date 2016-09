L’agenda della settimana

Lunedì 26 settembre

Primo dibattito tv negli Stati Uniti tra Hillary Clinton e Donald Trump. Il confronto si terrà alla Hofstra University di Hempstead, New York. Hillary Clinton, che aveva avuto un malore durante la cerimonia per le vittime dell’11 settembre, ha ripreso senza problemi la campagna elettorale.

In Italia il consiglio dei ministri decide la data del referendum costituzionale. Gli elettori dovranno esprimersi sulla riforma della costituzione che porta il nome dell’attuale ministra Maria Elena Boschi. La riforma propone di superare il bicameralismo perfetto che caratterizza l’assetto istituzionale italiano.

Firma ufficiale dell’accordo di pace tra il governo colombiano e le Farc a Cartagena. Il governo di Bogotá e la guerriglia delle Farc hanno già formato la commissione di applicazione, monitoraggio e verifica dell’accordo di pace firmato il 24 agosto. Il 2 ottobre l’accordo sarà sottoposto a un referendum.

Martedì 27 settembre

Sentenza alla Cpi nel processo al jihadista maliano Faqi al Mahdi. L’ex capo della polizia religiosa del gruppo jihadista Ansar Eddine è accusato di aver organizzato la distruzione di mausolei a Timbuctù e della moschea di Sidi Yahya, durante l’occupazione degli estremisti islamici del nord del Mali, tra il 2012 e il 2013. La Corte penale internazionale potrebbe condannarlo per crimini legati alla distruzione del patrimonio culturale.

Mercoledì 28 settembre

Nei Paesi Bassi vengono diffusi i primi risultati dell’inchiesta sull’abbattimento del volo MH17. L’aereo è stato abbattuto nel luglio 2014 nell’est dell’Ucraina con 298 persone a bordo. Il primo documento ufficiale sull’incidente, pubblicato il 9 settembre del 2014 dalle autorità olandesi, aveva mostrato che il volo Mh17 è stato abbattuto da un missile terra-aria Sa-11 Buk lanciato dai ribelli filorussi che controllavano la zona.

Venerdì 30 settembre

Fine della missione spaziale della sonda europea Rosetta. L’Agenzia spaziale europea (Esa) è pronta a concludere la missione dopo dodici anni. Il lander Philae, che trasporta la sonda, è stato il primo veicolo spaziale ad atterrare su una cometa. Lo scopo della missione era capire come si sono formate le comete, studiare la loro composizione e cercare indizi sull’origine del sistema solare.

Visita di papa Francesco in Azerbaigian e in Georgia. Il pontefice ha dichiarato che l’obiettivo del viaggio è “da una parte valorizzare le antiche radici cristiane presenti in quelle terre – sempre in spirito di dialogo con le altre religioni e culture – e dall’altra incoraggiare speranze e sentieri di pace”. La visita si concluderà il 2 ottobre.

Domenica 2 ottobre

Referendum in Ungheria sul piano di ridistribuzione dei migranti nell’Unione europea. Budapest si oppone alle linee guida dell’Unione sull’immigrazione. Il quesito del referendum è: “Volete che l’Unione europea decreti la rilocalizzazione obbligatoria dei cittadini non ungheresi in Ungheria senza l’approvazione del parlamento ungherese?”.

Elezioni presidenziali a Capo Verde. Il partito liberale Movimento per la democrazia (Mpd) spera di far eleggere il suo candidato, Jorge Carlos Fonseca, per un secondo mandato. L’Mpd ha già vinto le elezioni comunali e quelle legislative di marzo. Nel piccolo stato di Capo Verde, il potere esecutivo è principalmente nelle mani del premier.

Lunedì 3 ottobre

Assegnazione del premio Nobel per la medicina. Il nome sarà annunciato dall’istituto Karolinska di Stoccolma alle 11.30. L’istituto nei giorni scorsi è stato colpito da uno scandalo che ha portato alle dimissioni di due giudici del comitato per il Nobel. L’anno scorso il Nobel per la medicina è stato vinto da William Campbell, Satoshi Omura e Youyou Tu.