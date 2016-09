Fuocoammare di Gianfranco Rosi scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar. Fuocoammare, Orso d’oro a Berlino, è la scelta della commissione dell’Anica per rappresentare l’Italia nella categoria del miglior film straniero. Per sapere se si guadagnerà la nomination ufficiale (l’anno scorso i film in lizza per le cinque nomination sono stati 81) bisognerà aspettare il 24 gennaio 2017. Il film di Rosi ha battuto la concorrenza di Gli ultimi saranno ultimi di Massimiliano Bruno, Indivisibili di Edoardo De Angelis, Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, Pericle il nero di Stefano Mordini e Suburra di Stefano Sollima.