Gli aiuti umanitari sono arrivati a Madaya e in altre città siriane sotto assedio. Per la prima volta negli ultimi sei mesi i convogli hanno raggiunto due città controllate dai ribelli, Madaya e Zabadani, e due occupate dalle truppe di Assad, Foah e Kefraya. Hanno consegnato cibo, medicinali e kit per l’igiene destinati a circa 60mila persone. La scorsa settimana l’Onu ha sospeso per 48 ore le consegne di aiuti umanitari in Siria dopo che il 19 settembre alcuni convogli sono stati colpiti da un bombardamento. Durante la riunione del consiglio di sicurezza dell’Onu, l’ambasciatrice statunitense Samantha Power ha accusato la Russia di aver commesso delle “barbarie” nel bombardamento di Aleppo e di aver mentito sul suo coinvolgimento nel conflitto siriano. Mosca ha definito “inaccettabili” le accuse.