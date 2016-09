Il referendum sulla riforma costituzionale si terrà il 4 dicembre. L’ha comunicato il premier italiano Matteo Renzi di fronte al consiglio dei ministri riunito a palazzo Chigi. All’inizio il referendum era previsto per ottobre. Renzi aprirà la campagna elettorale per il sì il 29 settembre a Firenze. Gli italiani sono chiamati a votare un referendum costituzionale per approvare o respingere la riforma della costituzione che porta il nome dell’attuale ministra Maria Elena Boschi, che ne è stata la promotrice insieme al governo di Renzi.