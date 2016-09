In Spagna il Partito popolare (Pp) esce rafforzato dalle elezioni regionali. Il 25 settembre si è votato per rinnovare i parlamenti delle Comunità autonome del Paese Basco e della Galizia. Il Pp è rimasto il partito di maggioranza in Galizia ed è riuscito a contenere le perdite nel Paese Basco, dove l’assemblea legislativa è dominata dal Partito nazionale basco. I socialisti, invece, arretrano in entrambe le regioni.