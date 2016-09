L’India ratificherà l’accordo di Parigi sul clima il 2 ottobre. La data è simbolica perché è l’anniversario della nascita di Gandhi. L’India è responsabile del 4,5 per cento delle emissioni di gas serra globali. L’accordo di Parigi entrerà in vigore quando sarà ratificato da 55 paesi, che rappresentino il 55 per cento di tutte le emissioni. Hanno già ratificato l’accordo 61 paesi, che rappresentano quasi il 48 per cento delle emissioni.