La Svizzera assicura che non ci saranno conseguenze immediate per i lavoratori italiani dopo il referendum. Gli elettori del canton Ticino il 24 settembre hanno votato a favore di una proposta in base alla quale i lavoratori frontalieri potranno candidarsi a un posto di lavoro solo se non ci sono residenti altrettanto qualificati. Oggi il ministro degli esteri svizzero Didier Burkhalter ha rassicurato il ministro italiano Paolo Gentiloni nel corso di un colloquio telefonico, ribadendo che la proposta deve ancora essere approvata dal governo e dal parlamento.