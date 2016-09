Attesa per la firma dell’accordo di pace tra la Colombia e le Farc. L’intesa, che mette fine a una guerra civile cominciata nel 1964, sarà firmata a Cartagena dal presidente Juan Manuel Santos e dal comandante delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), Rodrigo Londoño, detto Timochenko. Alla cerimonia, prevista per le 17 (ora locale, le 23 in Italia), parteciperanno i capi di stato di 15 paesi dell’America Latina. L’accordo sarà sottoposto a referendum il 2 ottobre.