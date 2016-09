Tutto pronto per il primo dibattito televisivo tra Hillary Clinton e Donald Trump. I due candidati alla presidenza degli Stati Uniti si confronteranno in diretta alle 21 (ora locale, le 3 in Italia) dalla Hofstra University di Hempstead, nello stato di New York. Il dibattito sarà moderato da Lester Holt, conduttore di Nbc Nightly News. Il confronto sarà seguito da almeno 80 milioni di telespettatori. Più di un terzo degli elettori registrati deciderà chi votare in base al dibattito. Al momento, secondo un sondaggio dell’Abc e del Washington Post, Hillary Clinton e Donald Trump sono virtualmente pari: a livello nazionale, Clinton è in testa con il 46 per cento, contro il 44 per cento di Trump.