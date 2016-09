A Città del Messico migliaia di persone chiedono la verità sui 43 studenti scomparsi. Le famiglie degli studenti sono scese in piazza insieme a molti sostenitori per chiedere risposte sulla scomparsa di 43 studenti avvenuta il 26 settembre 2014 a Iguala, nello stato di Guerrero. Al momento della sparizione, i giovani erano diretti a una protesta contro la corruzione e i legami tra politici e criminalità organizzata. Il governo messicano sostiene che i ragazzi siano stati uccisi su ordine di un cartello della droga, versione confermata dalla magistratura nel gennaio del 2015, ma ancora contestata dalle famiglie e dalle organizzazioni per i diritti umani.