Attesa per il verdetto della Corte penale internazionale sulla distruzione dei mausolei di Timbuctù. La corte pronuncerà oggi il verdetto del processo contro il jihadista maliano Ahmad al Faqih al Mahdi, accusato di crimini di guerra per la distruzione, nel 2012, di nove mausolei e di una moschea nella città del nord del Mali. Secondo l’Onu, in questo modo si “metterà fine all’impunità” di chi distrugge il patrimonio culturale.