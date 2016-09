Donald Trump critica il moderatore del dibattito con Hillary Clinton. Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti ha dichiarato che il moderatore Lester Holt è stato più severo con lui che con Clinton. Trump si è lamentato per il funzionamento del suo microfono, che secondo lui era troppo basso, e ha promesso che nel prossimo dibattito “colpirà più duramente” la sua avversaria. Tasse, terrorismo, occupazione e questioni razziali sono stati i principali temi del confronto, che è stato visto in televisione da circa 100 milioni di spettatori. Secondo i primi sondaggi fatti nelle ore successive, il dibattito è stato vinto da Hillary Clinton. Entrambi hanno fatto dichiarazioni che non corrispondono a verità, ma secondo il New York Times Trump è stato meno preciso.