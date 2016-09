Duri scambi di accuse tra i candidati alla Casa Bianca nel primo dibattito televisivo. Tasse, terrorismo, occupazione e questioni razziali sono stati i principali temi del confronto tra Hillary Clinton e Donald Trump. Entrambi non hanno risparmiato attacchi all’avversario: Clinton ha criticato Trump per non aver pubblicato le sue dichiarazioni dei redditi, mentre Trump ha dichiarato che Clinton non ha la forza fisica necessaria per essere presidente. Entrambi hanno fatto dichiarazioni che non corrispondono a verità, ma secondo il New York Times Trump è stato meno preciso. Per gli elettori intervistati dalla Cnn Clinton ha vinto il dibattito.