Il 92 per cento della popolazione mondiale vive in zone con aria inquinata. In questi luoghi i valori superano la soglia di particolato pm2,5 fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si stima che l’inquinamento atmosferico provochi ogni anno tre milioni morti, ai quali bisogna aggiungere le vittime dell’inquinamento domestico dell’aria, per un totale stimato di 6,5 milioni di decessi. Gran parte delle morti avviene nei paesi a basso e medio reddito, soprattutto in Asia.