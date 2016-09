La Corte penale internazionale condanna il jihadista maliano Ahmad al Faqih al Mahdi per crimini contro l’umanità. Al Faqih era sotto processo per la distruzione, nel 2012, di nove mausolei e di una moschea a Timbuctù, nel nord del Mali. La condanna, che prevede nove anni di carcere, è la prima condanna per distruzione del patrimonio culturale. L’uomo si era dichiarato colpevole nell’udienza preliminare ad agosto.