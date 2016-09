Attesa per il rapporto degli investigatori internazionali sull’abbattimento del volo MH17 in Ucraina nel 2014. I risultati dell’inchiesta del Joint investigation team saranno pubblicati oggi. Gli inquirenti hanno cercato prove per aprire un processo penale in relazione allo schianto del Boeing 777 della Malaysia Airlines il 17 luglio 2014, in cui morirono 298 persone. L’aereo, in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur, stava sorvolando una zona dell’Ucraina in cui erano in corso i combattimenti tra i soldati dell’esercito ucraino e i ribelli filorussi. Una precedente inchiesta dell’ente olandese per la sicurezza del volo aveva stabilito che l’aereo era stato colpito da un missile Buk di fabbricazione russa.