Due ospedali bombardati ad Aleppo, in Siria. Sei persone sono state uccise in un raid dell’esercito governativo contro due ospedali ad Aleppo, in Siria. Rimangono attivi solo sei ospedali nella zona assediata della città nel nord della Siria. Gli attacchi sono stati definiti “crimini di guerra” dal segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon, mentre il segretario di stato statunitense John Kerry ha minacciato di interrompere tutti i rapporti con la Russia e la Siria se non saranno sospesi i bombardamenti su Aleppo.